Castro cree que las obras de la N-120 se retrasarán más

El Concello de Ponteareas ha acogido con sorpresa el anuncio de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todavía continúa con la redacción del proyecto constructivo de las obras de mejora de la seguridad de la N-120. «Este anuncio constata que vamos más lentos de lo que pensábamos y que se retrasará todavía más», valora la alcaldesa, Nava Castro.

La regidora ponteareana también solicita una reunión al delegado del Gobierno «para que nos informe de la situación y de los plazos concretos para saber a que atenernos».