El «aquaplaning» causa un accidente en la A-52

Un conductor perdió el control de su vehículo en la mañana de ayer debido al aquaplaning. Sucedió sobre las 9.30 horas, en la autovía A-52, a la altura de San Pedro de Batalláns, en As Neves. El vehículo impactó primero contra la mediana y luego contra otro coche, resultando una persona herida.

