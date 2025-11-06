Alertan de vertidos «continuados» de aguas residuales en el río Oitavén, que abastece a la presa de Eiras
Ecoloxistas en Acción da la voz de alarma sobre la «grave amenaza» sobre la salud pública y los ecosistemas y demandan la actuación inmediata de las autoridades
La organización Ecoloxistas en Acción ha denunciado este jueves que ha detectado vertidos continuados de aguas residuales en el río Oitavén, situación que supone una grave amenaza para la calidad ambiental del río y para la salud de las personas que viven en su entorno.
Según explica en un comunicado la organización ecologista, «estos vertidos provocan la contaminación de las aguas, afectando a la biodiversidad acuática, alterando los ecosistemas y generando riesgos sanitarios significativos, incluyendo la presencia de patógenos y sustancias químicas nocivas».
Ecoloxistas en Acción recuerda que estos vertidos afectan al río Oitavén, un curso fluvial estratégico ya que abastece el embalse de Eiras, la principal fuente de agua potable del área metropolitana de Vigo y de su comarca.
Preocupada por los impactos que el cambio climático tendrá sobre el medio ambiente y la salud pública, la ONG llama la atención de las autoridades competentes y de la ciudadanía sobre estos vertidos, habituales en Galicia, que suponen un peligro para los ecosistemas y para la salud de las personas.
La organización ecologista reclama una actuación inmediata de las autoridades competentes para identificar las causas de estos vertidos, adoptar medidas correctoras y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y de saneamiento vigentes, con el objetivo de proteger tanto los ecosistemas fluviales como la salud pública.
