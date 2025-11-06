Los afectados por el cierre de la agencia de viajes Loa convocan una protesta
La clausura del negocio dejó una treintena de personas perjudicadas
Los afectados por el cierre por sorpresa de la agencia de viajes Loa de Redondela, que dejó sin dinero y sin viajes a decenas de clientes el pasado verano, convocan una protesta ante el local situado en la calle Xeneral Rubín, hoy jueves a las 19.15 horas.
El cierre del negocio dejó en la estacada a todos los que habían contratado una escapada para los pasados meses de agosto o septiembre, con una treintena de personas perjudicadas. El problema es que no solo se quedaron sin viaje, porque el dueño de la empresa no compró los vuelos ni reservas de los hoteles, sino que también perdieron el dinero. En total, se calcula que asciende a 36.000 euros.
El propietario de la agencia atribuyó el cierre de la empresa al colapso económico por unos impagos.
