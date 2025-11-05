Transportes avanza en el proyecto constructivo de la Nacional-120

El Ministerio de Transportes ha dado otro paso en el proyecto de mejora de la seguridad en la Nacional-120, en Ponteareas, con la aprobación del expediente de información pública del documento complementario al proyecto de trazado de la construcción de glorietas y tratamiento de márgenes en la N-120, cuyo presupuesto estimado es de 3,36 millones de euros. Tras esta aprobación, el Ministerio continúa con la redacción del proyecto de construcción para su aprobación definitiva, donde se define dicha actuación con el grado de detalle necesario para su construcción y explotación.

Este documento complementario recoge las modificaciones incorporadas en el proyecto tras el trámite de información pública del proyecto de trazado original. Las modificaciones son: la creación de una nueva glorieta en el km 645,06; ampliación de la senda peatonal en el entorno de las glorietas de los km 645,4 y 648,6; y adaptaciones en la reordenación de los accesos.