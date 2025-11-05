Tomiño exige a la Xunta que amplíe de forma «inmediata» su instituto

El Concello de Tomiño aprobó en su último pleno ordinario exigir a la Xunta de Galicia la inmediata ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Antón Alonso Ríos, así como solicitar a la Consellería de Educación la convocatoria urgente de una reunión con la jefatura territorial que, denuncian, «lleva más de dos años sin atender las solicitudes formuladas por el gobierno local».

El IES Antón Alonso Ríos, que celebró su trigésimo aniversario en 2024, es un centro de referencia en el Baixo Miño. Sin embargo, atraviesa una situación de precariedad estructural que limita su crecimiento y condiciona la puesta en marcha de nuevos ciclos formativos. Desde 2018, la Xunta ha anunciado en varias ocasiones el inicio de las obras de ampliación, fijando fechas que se han ido aplazando sucesivamente (2020, 2022, 2023 y 2024), sin que hasta el momento exista licitación ni partida presupuestaria prevista para los ejercicios 2025 o 2026.

Ante esta situación, el pleno municipal aprobó instar a la Xunta a incluir una partida específica en los presupuestos autonómicos de 2026 y a requerir a la Consellería de Educación un informe detallado sobre el estado actual del proyecto, además de mejorar la comunicación tanto con la dirección del centro como con el propio Concello.

El gobierno local también denunció el «silencio reiterado» de la jefatura territorial de Educación, que, pese a haber recibido más de dieciocho escritos y solicitudes formales, no ha accedido a mantener una reunión con el Concello. La última comunicación registrada, fechada el 3 de julio de este año, rechazó la petición de encuentro y negó la necesidad de interlocución con el gobierno local. Desde el Concello califican esta actitud como una «falta de respeto institucional» que «ignora el papel fundamental de los ayuntamientos en la gestión educativa cotidiana, especialmente en el mantenimiento de edificios, la seguridad de las instalaciones y la coordinación de obras que afectan directamente a la comunidad educativa».

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, recordó que el Concello lleva años invirtiendo recursos propios en la mejora de los colegios —renovación de cubiertas, obras de accesibilidad, mejora de patios y apoyo a actividades educativas—, a pesar de que muchas de estas actuaciones son competencia directa de la Xunta de Galicia y de la Consellería de Educación.

El Concello de Tomiño reitera su compromiso con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la mejora continua de las infraestructuras escolares, asegurando que continuará reclamando «con firmeza y determinación lo que le corresponde a la comunidad educativa tomiñesa por derecho: una enseñanza pública digna, segura y de calidad».