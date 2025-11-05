Redondela presenta la campaña del 25-N diseñada por la UVigo

Más de 1.900 mujeres de la provincia de Pontevedra precisan de algún grado de protección policial. Con este dato el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, resaltó ayer que la lucha por la igualdad «continúa e está lonxe de rematar», durante el acto de presentación en Redondela de la campaña del 25-N.

Con el lema «Ante a violencia machista, resposta universal», esta iniciativa es el fruto de la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, la Universidade de Vigo y el Concello de Redondela. Se trata de una iniciativa pionera entre la Subdelegación del Gobierno y la Facultade de Ciencias Sociais que posibilitó que los alumnos del máster de Publicidad diseñasen esta campaña institucional para cinco municipios de la provincia, puesto que además de Redondela participan Sanxenxo, Moaña, Ponteareas y Lalín. De esta forma, cada uno de los concellos tuvo ocasión de trabajar directamente su creatividad con estos jóvenes publicistas y, a continuación, con los materiales financiados por los fondos del Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que pone a su disposición el Ministerio de Igualdad.

Losada reivindicó el sistema VioGén de protección integral de las víctimas de violencia de género como «peza central desa política pública crucial e irrenunciable que é a igualdade» y añadió que «cando hai máis de 1.900 mulleres da nosa provincia que precisan dalgún grao de protección policial pódese afirmar que a loita pola Igualdade continúa e está lonxe de rematar».

Por su parte, la alcaldesa redondelana Digna Rivas señalo que la erradicación de la violencia machista «require educación, prevención, acompañamento e recursos públicos suficientes. É unha responsabilidade compartida que debe implicar a todas as administracións e, especialmente, ás entidades locais, que son a primeira porta á que acoden moitas mulleres cando buscan axuda».