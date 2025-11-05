Quejas en Nigrán por los 23 euros de las placas de vado

La Asociación Chandebrito 1807 y la formación política Somos Nigrán han presentado alegaciones contra la modificación de la ordenanza de expedición de documentos del Concello, aprobada en pleno este verano, por la que el Ayuntamiento retoma el cobro de las placas de vado a 23 euros cada una. Los nigraneses no pagarán en cambio por la entrada de vehículos a sus propiedades desde la calle, dado que la tasa está derogada desde 2017.