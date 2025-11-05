Porriño destina 700.000 euros a la reforma del campo del Lourambal

Porriño tiene en marcha un importante plan de renovación integral del campo de fútbol municipal del Lourambal, que se suma al del Pontellas, que también será reformado y, en ambos, se empleará un modelo de gestión de renting por 5 años para garantizar el mantenimiento del césped, que pasará a ser artificial. En el caso del Lourambal, sede del Porriño Industrial, la renovación del campo supondrá una inversión de cerca de 700.000 euros financiados con fondos propios.

Las obras contemplan la retirada de la hierba natural del actual terreno de juego, su acondicionamiento y nivelación con zahorra, la instalación de un nuevo sistema de drenaje perimetral y de suministro de agua y la colocación de un moderno césped artificial de última generación.

El cambio de la hierba natural a césped artificial responde a la necesidad de garantizar el buen estado del campo durante todo el año, teniendo en cuenta la intensa actividad que soporta el terreno de juego, ya que el club cuenta con cerca de 400 fichajes y realiza un uso diario y continuado de las instalaciones. Es por ello que el gobierno local ha considerado que el césped artificial constituye la mejor opción al ofrecer una mayor durabilidad, menos mantenimiento y una mejor adaptación a las condiciones climatológicas.

El proyecto también prevé la renovación completa del equipamiento deportivo, en el que se incluye la sustitución de porterías de fútbol 11 y dos juegos de porterías de fútbol 7, redes, un nuevo juego de banderines de córner, nuevos banquillos cubiertos y cerrados lateralmente, señalización del campo y barandillas perimetrales. Además, se llevará a cabo la mejora de la red de riego y la renovación la iluminación del campo.

La parte de la obra civil cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 400.000 euros, mientras que el «renting» para el posterior mantenimiento del césped artificial, que al igual que en caso del Pontellas, también es de 5 años, supone una inversión de más de 292.000 euros.

El plazo de ejecución de las obras de acondicionamiento del terreno está fijado en cuatro meses y la instalación del nuevo césped artificial llevará otros dos meses adicionales, por lo que se prevé que el campo esté completamente renovado el próximo verano.

«Estos trabajos suponen un paso más dentro del plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo, avanzando que esta actuación del Lourambal supone la primera fase de un proyecto ambicioso en el que se incluye la reforma de las gradas y vestuarios, valorado en más de un millón de euros.