Ponteareas abre un canal de comunicación con los vecinos por WhatsApp

El Concello de Ponteareas pondrá en marcha un canal de comunicación con los vecinos y vecinas a través de WhatsApp; una iniciativa pensada para facilitarles el acceso a cursos, actividades, eventos e información municipal de interés.

Este canal de WhatsApp permitirá recibir directamente en el móvil información municipal actualizada, de manera rápida, cómoda y sin necesidad de acceder a otras plataformas. El servicio es gratuito y voluntario, y los vecinos podrán suscribirse fácilmente mediante un enlace disponible en la web y en las redes sociales municipales.