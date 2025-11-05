Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteareas abre un canal de comunicación con los vecinos por WhatsApp

D. P.

Ponteareas

El Concello de Ponteareas pondrá en marcha un canal de comunicación con los vecinos y vecinas a través de WhatsApp; una iniciativa pensada para facilitarles el acceso a cursos, actividades, eventos e información municipal de interés.

Este canal de WhatsApp permitirá recibir directamente en el móvil información municipal actualizada, de manera rápida, cómoda y sin necesidad de acceder a otras plataformas. El servicio es gratuito y voluntario, y los vecinos podrán suscribirse fácilmente mediante un enlace disponible en la web y en las redes sociales municipales.

