Mos urge las obras de mejora del cruce de O Tablado
La alcaldesa afea a Losada visitar el municipio y no avisarla | El diputado Puy apoya la reclamación
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, acompañada por miembros de su equipo de gobierno, vecinos y vecinas de Louredo y el diputado del PP en el Congreso por la provincia de Pontevedra Pedro Puy volvió a denunciar esta semana la falta de avances en la ejecución de las obras de mejora del peligroso cruce de O Tablado, situado en el punto kilométrico 148,650 de la carretera N-550.
La regidora recordó que, a pesar de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó definitivamente el proyecto de trazado, según se recoge en el BOE del 9 de octubre de 2024, no se está cumpliendo con el compromiso adquirido ni se ve movimiento alguno en la zona.
«Es inadmisible que pasen los años, se apruebe un proyecto, se reconozca la urgencia de la actuación y que sigamos sin ver ni una sola máquina trabajando», manifestó Arévalo, criticando la «desatención absoluta y la falta de comunicación con el Concello». En este sentido, la alcaldesa hizo alusión a la visita de Abel Losada la semana pasada para anunciar que intercederá ante el Ministerio para apurar la obra. «Resulta inaceptable que el representante del Gobierno del Estado en la provincia visite Mos y no cuente con la alcaldesa ni con el equipo de gobierno, cuando estamos hablando de una obra que llevamos años reclamando.
Arévalo, en calidad de senadora, ya registró una pregunta dirigida al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, solicitando explicaciones sobre los motivos por los que no se está cumpliendo con el compromiso de ejecución de la obra, así como los plazos previstos para la redacción del proyecto constructivo, la licitación de las obras y la partida que se aplicará en los Presupuestos Generales del Estado. Estas mismas preguntas también las presentó Pedro Puy en el Congreso.
