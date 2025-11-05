Magostos en Camos, A Carrasca y Panxón

Tres parroquias de Nigrán celebran este sábado sus magostos: la asociación de vecinos de Panxón a las 17.30, el centro cultural Bolos da Carrasca a las 18.00 y la asociación A Camoesa a las 20.00. El Concello ha repartido 300 kilos de castañas a los colectivos para estas celebraciones.