Concentración en Redondela en defensa de la sanidad pública

La Asemblea pola Sanidade Pública de Redondela convoca mañana jueves una concentración, a las 11.00 horas, frente al centro de salud de Redondela, para continuar con la lucha ciudadana en defensa de la sanidad. Desde el colectivo hacen un llamaniento a la participación en la protesta tanto a profesionales como a usuarios de los centros de salud de Chapela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes y Redondela.