El Círculo de Chapela celebra su magosto
El Círculo Cultural Recreativo de Chapela celebra este sábado, a partir de las 19.00 horas, su tradicional magosto. El evento, en la Alameda Rosalía de Castro, contará con carpa y música en directo. Es imprescindible inscribirse previamente en la cantina del Círculo donde se les entregará un vale, mañana como último día. Los socios recibirán gratis una botella de vino país, una ración de castañas y un choripán. El precio para los no socios es de 10 euros.
