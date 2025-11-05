Charla de la Guardia Civil para mayores

El teniente-comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán, Diego de la Puente, y el agente José Ángel Fernández Fontela ofrecerán una charla sobre seguridad dirigida a personas mayores el próximo martes, día 12, en el multiusos Ángel Bedriñana de Baiona, a las 17.00.