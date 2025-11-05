La asociación de alfombristas de A Guarda honra el trabajo de los más pequeños

Con motivo del Día de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, la Asociación Cultural de las Alfombras de A Guarda ha organizado durante este mes dos iniciativas dirigidas especialmente al público infantil. Este viernes, a las 17:00 horas, se inaugurará en la Praza do Reló la exposición Sementes de cores, una muestra que busca reconocer y poner en valor el trabajo de los niños y niñas en la elaboración de las alfombras florales, además de fomentar el relevo generacional en esta tradición tan arraigada en el municipio.