50 años del orfanato del ISM

4 de noviembre de 1975. Lunes. El nuevo colegio residencial del Instituto Social de la Marina en Panxón inicia las clases. Un centenar de internos procedentes del orfanato que desde 1948 gestionaba el Apostolado del Mar en la misma parroquia nigranesa, de otros puntos de Galicia y del centro El Picacho de Sanlúcar de Barrameda habían ocupado las habitaciones la víspera.

Los externos que los acompañarían en las clases se incorporaban a primera hora para asistir todos juntos a sus primeras lecciones sentados en el suelo. Las mesas y sillas llegaron unos días más tarde y el trasiego de operarios era constante aquellas primeras jornadas hasta que, dieciséis días después de la inauguración, un suceso histórico paralizaba de nuevo la actividad: la muerte de Franco.

Aquellos primeros días de incertidumbre, y los que vinieron después, marcaron para siempre a los cerca de 1.800 chicos que pasaron por el orfanato del ISM que ayer mismo cumplía 50 años, tal y como relata «Crónicas de una transición escolar», el libro que pronto publicará la comisión de exalumnos «50A-Panxón».

Un momento de la misa por los exalumnos fallecidos. / Alba Villar

El colectivo coordina un programa de actos conmemorativos que arrancaron ayer con una misa en el Templo Votivo por los exalumnos fallecidos. Una corona blanca y azul presidió la ceremonia a la que asistieron numerosos protagonistas de aquella historia y familiares de los homenajeados, a los que se les entregaron fotografías de su ficha escolar.

El próximo acto para celebrar el medio siglo del centro, organizado por el colegio actual, está previsto el próximo día 19. El 23 de enero continúa el calendario de «50A-Panxón» con un encuentro institucional en el que se presentará el libro y un documental, ademas de inaugurarse una exposición fotográfica. El cierre del aniversario tendrá lugar está previsto el 11 de julio con una comida de confraternidad coincidiendo con la tradicional Ofrenda del Mar.