Telefónica retira los postes caídos en el monte Santa Trega tras cinco años

Tras casi un año de gestiones, escritos y denuncias ante distintas administraciones, la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de A Guarda ha conseguido que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, interceda ante la empresa Telefónica para dar respuesta a la situación de abandono de sus instalaciones en el Monte Santa Trega, un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Gracias a esta mediación, la compañía procedió a reparar dos de los cinco postes que llevaban años caídos en el monte, con cableado deteriorado y riesgo para los visitantes.

Los comuneros valoran esta actuación como un primer avance positivo, aunque insuficiente, y anuncian que continuarán trabajando hasta lograr la reparación integral de toda la infraestructura.

Las instalaciones permanecían en mal estado desde hace más de cinco años, y ya habían sido denunciadas ante el Concello en 2020. Con la llegada de la nueva junta rectora, la comunidad intensificó sus acciones en enero de 2025, presentando denuncias ante diversos organismos públicos.

La falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones y de la empresa llevó finalmente a la comunidad a acudir a la Valedora do Pobo, cuya intervención resultó clave para activar la mediación del Ministerio y conseguir el inicio de las reparaciones.