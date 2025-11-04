El PP de Ponteareas elige a Nava Castro presidenta

Nava Castro se ha proclamado presidenta del Partido Popular de Ponteareas en el congreso local celebrado en presencia del presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda; su homónimo en la provincia de Pontevedra, Luis López; y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. Castro fue la única candidata y toma el relevo a Belén Villar.

Rueda definió a Nava Castro como «un referente» e hizo un llamamiento a la «unidad» para, en las próximas elecciones locales, lograr una mayoría absoluta para el PP en Ponteareas, «uno de los concellos más importantes de esta provincia», destacó el presidente ante las 350 personas que llenaron el auditorio.