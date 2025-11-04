Porriño instalará césped sintético de última generación en el campo del Pontellas
El Concello invertirá 485.000 euros de fondos propios en esta y otras mejoras
Porriño ha sacado a licitación el cambio del césped del campo de fútbol de Pontellas, una actuación que supondrá la renovación integral de la superficie de juego y la mejora de las instalaciones deportivas. La inversión total superará los 485.000 euros y será financiada íntegramente con fondos propios.
El proyecto contempla el cambio de césped natural a césped sintético de última generación, lastrado con arena de sílice y caucho, conservando las dimensiones actuales del campo de fútbol 11 y de los campos de fútbol 7, con el correspondiente marcaje para ambas modalidades. Además, se aprovechará la manta actual como pavimento no deportivo en las zonas perimetrales y se instalarán nuevas porterías abatibles de fútbol 7, así como la reposición de las redes de fútbol 11.
Una vez adjudicadas las actuaciones, se ejecutarán las obras en un plazo máximo de seis meses, tiempo durante el cual los usuarios se estas instalaciones se reubicarán en otras del municipio, compartidas con otros clubes, para que no vean interrumpida su actividad deportiva.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, explica que el Concello garantizará el mantenimiento del nuevo césped en perfecto estado a través de un renting a 5 años.
