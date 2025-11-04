Pontareas promueve la separación de orgánicos
Ponteareas ha instalado en la Plaza de Bugallal una carpa informativa que busca promover la correcta separación de la materia orgánica en el colector marrón. Los vecinos y vecinas pueden recoger allí un kit de bienvenida que incluye la tarjeta de apertura de los colectores y material divulgativo.
