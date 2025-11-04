Mos contratará una empresa puente mientras licita de nuevo el SAF

Mos aprobó ayer en pleno la rescisión definitiva del contrato con Serveo, empresa adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). La suspensión del contrato se ha realizado de mutuo acuerdo entre el Concello y la empresa, lo que permitirá a la Administración local acortar los plazos de cara a la nueva contratación de un servicio del que se benefician 90 familias de Mos. A consecuencia de esto, el Concello recurrirá a una empresa puente para que se haga cargo mientras se redactan unos nuevos pliegos y se saca a licitación.

La rescisión obedece al incumplimiento «total y absoluto» de las cláusulas del contrato por parte de la adjudicataria. Desde su inicio, el Concello ha contabilizado incidencias por parte de 87 usuarios, de las cuales 35 se formalizaron por escrito y 10 quedaron registradas oficialmente, motivando la apertura del expedientes de resolución.

Entre las faltas detectadas se encuentran la ausencia de una de las tres coordinadoras que debía haber obligatoriamente, problemas en la tramitación de las altas y bajas, infracciones horarias, deficiencias organizativas y fallos en la calidad de la atención.

Según avanzó en pleno la concejala de Política Social, Sara Cebreiro, en un plazo de una o dos semanas se formalizará un nuevo contrato urgente, por un plazo de seis meses. En este sentido, el Concello ya tiene tres empresas interesadas en asumir este contrato puente: Eulen, Idades y Attende-Care. A las tres se les invitará a que presenten su oferta económica y su proyecto, y de ahí saldrá la adjudicataria, explicó Cebreiro. Mientras este no se resuelva, Serveo se ha comprometido a continuar atendiendo a las personas usuarias del SAF hasta el momento del traspaso a la nueva empresa.

La duración del contrato puente será de seis meses, durante los cuales el Concello volverá a sacar a licitación el servicio de ayuda a domicilio. En este sentido, la alcaldesa, Nidia Arévalo, prometió que dicho contrato se blindará para que no vuelva a caer en manos de una empresa como Serveo, que presta servicios de todo tipo, hasta de recogida de maletas en aeropuertos. Arévalo defendió la contratación de una empresa especializada en cuidados a mayores, para mayor tranquilidad de las 90 familias usuarias de este servicio en Mos.

«Las familias pueden tener la tranquilidad de que el Concello de Mos está trabajando desde el primer momento para garantizar la continuidad y la mejora de un servicio tan imprescindible e importante. Si algo no funciona, se cambia. Y hoy comenzamos con ese cambio», detalló la regidora.