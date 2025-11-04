José Manuel Amoedo sigue al frente de los comuneros de Fornelos de Montes
Resultó elegido por unanimidad para su cuarto mandato consecutivo como presidente
José Manuel Amoedo Álvarez ha sido reelegido como presidente de la Comunidade de Montes de Fornelos, en Fornelos de Montes, por cuarto mandato consecutivo. La decisión de la asamblea fue unánime, sin ningún voto en contra ni abstenciones, al igual que en las anteriores ocasiones, lo que representa un hecho histórico en la comarca.
La candidatura es la misma con la que se presentó en 2013, donde solo se añadieron tres caras nuevas, con la finalidad de ir pasando el testigo a las generaciones más jóvenes para que en el futuro tomen el relevo.
De este modo lo acompañan como vicepresidente Jorge Silvoso, secretario Javier Vila, tesorera Elvira Martínez y vocales Maribel Tato, Sofía Garrido, Juan Luís Outón, Olaia Eiró, Eva María Lage y José Manuel Blanco Oitavén, que trabajarán por hacer de Fornelos un lugar idóneo para vivir y visitar. Conforman un equipo de persoas responsables e respetadas, comprometidas co medio ambiente e a vida no rural, con gañas e ilusión de sumar e aportar para seguir facendo de Fornelos e a súa contorna un sitio idóneo para vivir e visitar.
Amoedo Álvarez, como presidente electo, agradece a sus compañeros de la xunta rectora y a los vecinos "todo o apoio e comprensión recibida nestes longos doce anos", y promete "seguir traballando arreo, dende a humildade e a honestidade, pola mellora de Fornelos e o seu entorno natural".
"Hai moito traballo feito, pero é moito máis o camiño que queda por percorrer", indica. Entre los objetivos propuestos para los próximos cuatro años están la apertura de dos rutas de senderismo, ya avanzadas, con el fin de dar a conocer el patrimonio arqueológico del municipio, la recuperación de antiguos caminos en el entorno de la presa de Eiras, por donde abrir una ruta en trámites de permisos con Aguas de Galicia, la reparación y conservación de diversas pistas forestales así como continuar con el control de la biomasa en las franjas de seguridad, tal como vienen haciendo, factor este último de máxima prioridad para la directiva, "pois a defensa dos bens e as persoas fronte ós potenciais lumes é un tema innegociable", subraya.
"Agardamos seguir contando, como ata o de agora se fixo, coa colaboración das distintas administracións para acadar un obxectivo que redundará no ben non só dos nosos veciños senón tamén de toda aquel forasteiro que se achegue por terras fornelenses, todo un paraíso natural, dende a beleza da Serra do Suído, o encoro das Eiras ata as carballeiras do Barragán", concluye Amoedo Álvarez.
