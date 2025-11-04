Cen anos despois do mestre Sebastián Pena
Nigrán repite a imaxe da súa escola no 1925 na lembranza do represaliado
Onte fixo 100 anos da coñecida fotografía do mestre represaliado Sebastián Pena cos seus alumnos e o Concello de Nigrán quixo lembrar o profesor cunha placa ante a mesma escola da parroquia de Parada e cunha versión da imaxe un século despois.
Os netos e familiares vivos daquel recordado docente posaron ante a cámara onde o fixera el cos escolares daquela época, xunto co historiador Carlos Méixome e parte do goberno municipal.
Hai dous meses que o Concello comezou a buscar os 34 protagonistas da imaxe do 3 de novembro de 1925, na que destaca unha pizarra co escrito. «Una buena educación es un tesoro». Só se conseguiu nomear a nove dos rapaces da imaxe nesta iniciativa para resarcir a figura de Sebastián Pena López (1885-1971), prototipo de mestre da República que se relaciona erradamente co gran represor da comarca, o cabo Pena.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido