Cen anos despois do mestre Sebastián Pena

Nigrán repite a imaxe da súa escola no 1925 na lembranza do represaliado

Familiares e alumnos de Sebastián Pena con Méixome e con parte do goberno municipal, onte.

R. V.

Nigrán

Onte fixo 100 anos da coñecida fotografía do mestre represaliado Sebastián Pena cos seus alumnos e o Concello de Nigrán quixo lembrar o profesor cunha placa ante a mesma escola da parroquia de Parada e cunha versión da imaxe un século despois.

Os netos e familiares vivos daquel recordado docente posaron ante a cámara onde o fixera el cos escolares daquela época, xunto co historiador Carlos Méixome e parte do goberno municipal.

Hai dous meses que o Concello comezou a buscar os 34 protagonistas da imaxe do 3 de novembro de 1925, na que destaca unha pizarra co escrito. «Una buena educación es un tesoro». Só se conseguiu nomear a nove dos rapaces da imaxe nesta iniciativa para resarcir a figura de Sebastián Pena López (1885-1971), prototipo de mestre da República que se relaciona erradamente co gran represor da comarca, o cabo Pena.

