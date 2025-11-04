A Guarda opta a las luces de Navidad de Ferrero Rocher

Al pensar en la Navidad en Galicia es muy probable que lo primero que se nos venga a la mente sean las luces de Vigo, ciudad que se ha consolidado como uno de los mejores destinos para disfrutar de esta época del año. «Será la mejor (Navidad) de la historia de Vigo», decía hace ya unos meses el regidor vigués, Abel Caballero, durante el inicio del montaje de las luces en pleno verano. Pero a estas declaraciones les ha salido un fuerte competidor, y es que A Guarda aspira a tener unas fiestas navideñas iluminadas por Ferrero Rocher gracias a su ya tradicional concurso de iluminación, Juntos brillamos más.

¿Logrará A Guarda tomar el relevo de la localidad ourensana de Ribadavia y convertirse en el pueblo más brillante durante estas Navidades? Todavía es pronto para dar una respuesta, y es que la primera fase del concurso se acaba de iniciar y durará tres semanas. Las votaciones, como en años anteriores, se realizan a través de la web oficial de Ferrero Rocher. La gran novedad de esta edición es que habrá un representante por cada comunidad autónoma, es decir, A Guarda competirá contra otras 16 localidades.