Los empresarios de Redondela rechazan la tasa turística de 1 euro

La Asociación de Empresas de Redondela expresó ayer su desacuerdo con la aprobación en el último pleno de una tasa turística de 1 euro por noche para todas las personas que pernocten en cualquier tipo de alojamiento hostelero del municipio, incluyendo los albergues de peregrinos y las viviendas turísticas.

El colectivo empresarial manifestó su «profunda sorpresa» ante esta medida, y critica que fuese adoptada «sen ningún tipo de consulta previa co sector turístico local nin coa nosa entidade», que representa la gran mayoría de las empresas vinculadas al turismo en Redondela.

Así, solicitan al Concello que reconsidere esta decisión y que abra «un proceso de diálogo real e transparente» con el sector antes de implementar cualquier ordenanza que afecte directamente a la actividad económica local. «É imprescindible que se escoiten todas as voces implicadas e que se avalíen con rigor os posibles efectos desta taxa sobre o turismo, o comercio e o emprego», explica el presidente del colectivo, Enrique Lago.

El representante empresarial señala que están abiertos a colaborar en la búsqueda de soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo en Redondela, «pero sempre desde o consenso e o respecto institucional», subraya.

Por este motivo, desde la asociación anuncian la convocatoria de una reunión con las empresas asociadas del sector hostelero y de actividades complementarias para abordar esta cuestión.

La tasa turística fue aprobada en el último pleno a través de una moción presentada por AER, que salió adelante al contar con el voto a favor de PSOE y del BNG. Desde el gobierno local se estima que se podrían recaudar más de 160.000 euros anuales atendiendo al número de visitantes, principalmente peregrinos, que pernoctan en Redondela. La aplicación de la tasa queda pendiente de la aprobación de una ordenanza.