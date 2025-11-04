Doble sesión sobre agrupaciones forestales

La Asociación Forestal de Galicia organiza dos jornadas de formación, mañana, miércoles, en Ponteareas y Salceda de Caselas, con el objetivo de dar a conocer cómo es la participación de los propietarios en el día a día de una agrupación forestal de gestión conjunta. En Ponteareas será a las 16.30 horas en el centro cultural de Xinzo y en Salceda en el centro cultural de Picoña a las 19.00 horas.