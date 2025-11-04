Charla sobre el retablo barroco de O Rosal
Las jornadas del patrimonio regresan este viernes a las 20.00 con la charla «Origen y genealogías artísticas del retablo barroco de Santa Mariña de O Rosal». Será un encuentro con la historiadora de arte e investigadora predoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela Noa Rodríguez, que tendrá lugar en la propia iglesia de Santa Mariña.
