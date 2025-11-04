Campamento de Navidad en Nigrán

El Concello de Nigrán abre este jueves, día 6, y hasta el día 17, el plazo de inscripción para participar en el campamento de conciliación de Navidad, pensado para niños de entre 3 y 11 años. La actividad se desarrollará del 22 de diciembre hasta el 5 de enero en el CEIP Humberto Juanes. Más información, a través de cim@nigran.org o llamando al 986383081.