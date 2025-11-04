Baiona anuncia un alumbrado navideño con más de un millón de leds

Más de un millón leds compondrán estas navidades la decoración de calle en Baiona tal y como ha anunciado el gobierno municipal, que informa a través de un comunicado de un refuerzo del alumbrado con “nuevos elementos singulares como photocalls, figuras 3D transitables y de gran formato, que contribuirán a crear un ambiente festivo y acogedor en todo el municipio”.

Habrá más luces en más zonas y el entramado, cuya colocación ya ha comenzado, llegará a la plaza Victoria Cadaval de Sabarís, donde se colocará un gran elemento decorativo transitable por el interior y cortinas led en las nuevas pérgolas del recinto recién remodelado, además de la iluminación de varios árboles y de la fachada del multiusos.

En la plaza Pedro de Castro habrá un nuevo photocall y una sombrilla luminosa formada por guirnaldas de 12 metros cada una. En el paseo de Ribeira se instalará otro espacio en el que hacerse fotos con la réplica de la carabela “La Pinta” de fondo y se adornarán ocho árboles, además de la decoración del palco de la música como el año pasado.

En la zona peatonal de la Rúa Carabela Pinta se ampliará el manto de guirnaldas hsta diez líneas d 156 metros cada una, además de una nueva línea en zigzag en la parte abierta al tráfico. En Santa Liberata se incorporarán dos nuevas figuras 3D de tres metros de altura.

El casco histórico contar a con más de 4.000 metros lineales de guirnaldas led en las calles Conde, Reloxo, Xogo da Bóla, Lorenzo de la Carrera, A Laxe, San Xoán, Diego Carmona y Manuel Valverde.

De todo ello se encarga la empresa Dalisa Ponteareas S.L, al a que se ha adjudicado la instalación del alumbrado navideño por dos años mediante concurso público.

A todo ello se suman las 65 arcadas propiedad del Ayuntamiento que se colocarán por las parroquias.

“Este año reforzamos la decoración con una mirada sostenible, apostando por la eficiencia energética y el uso de materiales respetuosos con el entorno. Cada rincón de Baiona reflejará el espíritu navideño, cuidando la estética, la uniformidad y la integración con el entorno patrimonial de la villa”, explica la concejala de Festexos y Medio Ambiente, Ruth Álvarez.

Por su parte, el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, incide en que “la Navidad es una de las épocas más especiales del año y queremos que Baiona luzca con todo su esplendor, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes. Con esta iluminación damos la bienvenida a unas fiestas llenas de ilusión, tradición y vida en nuestras calles”.