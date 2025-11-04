Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arbonadal se celebrará del 6 al 7 de noviembre

El Concello de Arbo celebrará su sexto mercadillo de Navidad, Arbonadal, los días 6 y 7 de diciembre. El evento se desarrollará en la Plaza del Concello, con variedad de productos artesanales, antigüedades y artículos tradicionales. Las personas interesadas en participar tienen hasta el 28 de noviembre para inscribirse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents