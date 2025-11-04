Arbonadal se celebrará del 6 al 7 de noviembre
El Concello de Arbo celebrará su sexto mercadillo de Navidad, Arbonadal, los días 6 y 7 de diciembre. El evento se desarrollará en la Plaza del Concello, con variedad de productos artesanales, antigüedades y artículos tradicionales. Las personas interesadas en participar tienen hasta el 28 de noviembre para inscribirse.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido