Aparece entre unas zarzas un hombre de 67 años que había desaparecido de su casa de O Porriño el lunes

Un vecino de O Porriño de 67 años que había desaparecido este lunes al mediodía fue hallado un día después a 400 metros de su domicilio, en una zona de monte con mucha maleza y zarzas.

El operativo de búsqueda en el que participaron diferentes patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y Proteccion Civil se activó a las 14 horas de este martes, después de que su familia diese la alarma 24 horas después de su desaparición.

Momento en el que un agente de la Guardia Civil localiza al hombre. / Guardia Civil

El hallazgo tuvo éxito sobre las 16 horas, cuando agentes de la Benemérita lo encontraron entre unos matorrales.

El hombre estaba consciente y fue derivado a un centro hospitalario.