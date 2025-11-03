Luz verde a una subida de la basura del 73,7% en Gondomar gracias al BNG

Los vecinos de Gondomar pagarán un 73,7% más por el servicio de recogida de la basura el año que viene si finalmente queda implantada la ordenanza que la Corporación ha aprobado de manera provisional esta mañana. La abstención del BNG ha hecho posible que salga adelante esta propuesta del gobierno municipal en minoría, que en esta ocasión no ha contado con el apoyo de los tránsfugas que abandonaron hace poco más de un año sus partidos -PP y Manifesto Miñor- para facilitarle la gestión. Ambos -Ángel Pérez y Rocío Cambra, respectivamente- han votado en contra, al igual que los populares y el portavoz de Manifesto, de manera que se ha producido un empate a ocho votos entre la oposición y el gobierno socialista que deshizo el alcalde, Paco Ferreira, con su voto de calidad.

La tasa que abonarán los domicilios pasará de 55 a 97,57 euros, sin diferencias en función de los metros a los que se sitúen los contenedores de cada casa como hasta ahora. Para aquellos hogares que los tenían más lejos, el incremento se multiplica en un 479% ya que abonaban 16,50 euros anuales, mientras que los que se desplazaban 150 metros para depositar la basura abonaban 35 euros.

Locales comerciales y hosteleros

Desaparecerán los tramos en función de la distancia, pero no los relativos a la superficie de los locales comerciales u hosteleros. De manera que los bares de menos de 100 metros cuadrados pasarían de 70 a 121,63 euros al año y los de mayor tamaño, de 100 a 173,75. Si cuentan con servicio de comedor, la cuota pasará de 200 a 347,5 euros en el caso de los inferiores a 100 metros cuadrados y de 250 a 434,38 para los mayores.

Los restaurantes de menos de 250 metros cuadrados pagan 290 euros y a partir del 1 de enero pagarían 503,88 de aprobarse la nueva ordenanza de forma definitiva, mientrs que los de mayor superficie pasarán de 580 s 1.007,75 euros. Los comercios pagarán 121,63 si miden menos de 100 metros cuadrados, mientras que hasta ahora abonaban 70 euros y las tiendas de alimentación, de la misma medida, pasan de 90 a 156,38 euros.

Un mes de alegaciones

La normativa se expondrá al público durante un mes para que grupos políticos, colectivos o ciudadanos de manera particular formulen sus alegaciones. En este sentido, el alcalde animó a presentar propuestas con el fin de aprobarla definitivamente en diciembre de manera consensuada.

Ha sido el concejal de Medio Ambiente, Brais Misa, quien ha defendido la ordenanza. Ha aludido al déficit del 47,3% que supone el servicios de recogida de la basura y a la necesidad de aprobarla para cumplir con la normativa europea que obliga a cubrir los gastos de los servicios. En este sentido, el regidor ha culpado de la subida de la tasa al “incremento desmesurado do canon de Sogama” además de incidir en que el coste del servicio superará los 1,2 millones al año -745.000 del coste más 526.000 de canon de Sogama- y recordó que la subida en otros municipios próximos es superior. “Ponteareas pagará 155 euros ou Bueu Moaña ou Cangas 126”, recalcó.

La portavoz del BNG, Manuela Rodríguez, ha justificado la abstención dado que se abre un período de diálogo para mejorar la ordenanza. Y es que la nacionalista considera necesario incrementar la tasa pero advierte de “non podemos darlle un cheque en branco ao goberno municipal sen facer alegacións e agardamos non ter que votar en contra da aprobación definitiva”, además de incidir en la necesidad de “remuicipalizar o servizo”

Por parte del PP, ha intervenido el edil Julio Martínez, que ha lamentado la presentación “por sorpresa, sen avisar, sen reunións prias e sen o mínimo diálogo e consenso” de esta subida que su grupo considera “brutal”.

De “convocado con nocturnidade e alevosía” ha calificado el representante de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, el pleno extraordinado en el que se ha debatido el incremento de la tasa de la basura. El concejal reiteró la conveniencia de que remuncipalizar el servicio además de incidir en la mejora del funcionamiento del punto limpio, con gestión separada de la recogida general de residuos, para conseguir reducir la tasa de la basura, dado que rebajaría el volumen de residuos que se enviaría a Sogama.