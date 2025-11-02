La Vía Mariana se fortalece

Seis grupos de desarrollo rural (GDR) de Galicia por los que pasa la ruta de peregrinación Vía Mariana han iniciado un proyecto para fortalecer este itinerario, hacerlo más conocido y crear servicios en su ámbito. El «Proyecto de Cooperación Leader Vía Mariana Luso Galaica» fue presentado el viernes en A Cañiza y nace como un hito en el desarrollo rural gallego al unir, en una misma actuación, a grupos de seis comarcas y dos provincias gallegas.

«Terra e Auga» de Condado Paradanta y Salceda, «Galicia Suroeste», «Pontevedra-Morrazo», «Deloa», «Terras de Compostela» y «Costa da Morte», desarrollarán conjuntamente una serie de acciones que buscan, entre otras cuestiones, «la consolidación de Vía Mariana como camino de referencia, que potencie la conexión de los santuarios marianos entre Portugal y Galicia», en palabras de José Manuel Alfonso, vicepresidente del GDR «Terra e Auga».

Una de las cuestiones que busca el proyecto es fortalecer una red de agentes asociados a la potenciación de esta ruta, la implantación de una estructura de comunicación, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural como elemento vertebrador del desarrollo turístico de la iniciativa y la creación de empleo asociado a servicios de turismo, y la promoción del tejido empresarial de base local.

Según indican desde el GDR, se trata de sacar rentabilidad a la ruta ya establecida, no solo en el sector del turismo ligado directamente a las actividades relacionadas con este camino, sino también al sector primario valorizando producciones de carácter local e incluso rentabilidad social.

Además del vicepresidente de «Terra e Auga» y alcalde de As Neves, el acto contó con la participación del alcalde de A Cañiza, Luis Piña, qier abrió las intervenciones. Además participó Henrique Malleiro, presidente de la Asociación Vía Mariana Luso Galaica, con la que los GDR firmaron un convenio de colaboración para el impulso de este proyecto.

La Vía Mariana es un itinerario, que suma cerca de 400 kilómetros de sendas que atraviesan el grueso de las provincias de Pontevedra y A Coruña para unir los santuarios marianos que se extienden entre Braga y Muxía, destacando el Santuario de A Franqueira. El proyecto puesto en marcha cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y cofinanciación de la Unión Europea y Gobierno de España dentro de «Leader, desarrollo liderado por las comunidades locales».