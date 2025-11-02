Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Último día del Trofeo de Baile Deportivo en Tui

D.P.

Tui

La XI edición del Trofeo de Baile Deportivo de la Eurocidade llega hoy a su fin. El evento acoge una competición de bailes como cumbia, cha-cha-cha o valses donde se reúnen más de 600 bailarines y bailarinas de diferentes modalidades. La jornada se desarrolla en el pabellón Gustavo Rodríguez de Tui y la entrada tiene un precio de 9 euros. La primeras pruebas comienzan a las 8.00 horas.

