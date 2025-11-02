Último día del Trofeo de Baile Deportivo en Tui

La XI edición del Trofeo de Baile Deportivo de la Eurocidade llega hoy a su fin. El evento acoge una competición de bailes como cumbia, cha-cha-cha o valses donde se reúnen más de 600 bailarines y bailarinas de diferentes modalidades. La jornada se desarrolla en el pabellón Gustavo Rodríguez de Tui y la entrada tiene un precio de 9 euros. La primeras pruebas comienzan a las 8.00 horas.