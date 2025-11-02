Tui construirá un nuevo paso sobre el Cotarel por 1,5 millones

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, firmaron esta semana un convenio que posibilitará la construcción de una plataforma sobre el arroyo Cotarel. El documento determina las condiciones para la financiación y ejecución de la obra, que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros, de los que la Confederación aportará el 80% y el Concello el 20%.

El proyecto contempla la construcción de una nueva obra de paso con las características adecuadas al tráfico de la carretera N-550 y sus viales de acceso, y para desaguar contando con la capacidad hidráulica suficiente, adaptada a los criterios establecidos en la Ley de Aguas y en su Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Tras la firma del convenio, el alcalde tudense agradeció el compromiso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con Tui. «Para el gobierno local esta es una obra muy importante, necesaria y que cuenta además con una financiación considerable», explicó Cabaleiro, indicando que la actuación se situará sobre el río Tripes, a la altura de la calle Martínez Padín, que ya el actual paso está hundido, por lo que se recuperará este espacio urbano.

Por su parte, Quiroga señaló que este «es un convenio importante, siendo el cuarto que firmamos en el Concello de Tui».