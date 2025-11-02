Taller sobre cosmética natural en O Rosal
D.P.
O Rosal
El Concello de O Rosal organiza una ruta de cosmética natural por las Aceñas, enmarcado en la nueva edición de «Obradoiros de Outono». La jornada, impartida por Biophilia, tendrá lugar el sábado 8 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas, con punto de partida en el molino de las Aceñas. El taller tiene un coste de 12 euros por persona.
