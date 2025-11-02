El PSOE pide explicaciones a la Xunta por el «fracaso» del transporte

La anulación anticipada, cinco años antes de lo previsto , del contrato con la unión de empresas Lugove para prestar el servicio de transporte de viajeros en las comarcas de Val Miñor y Baixo Miño supone,según denuncia el PSOE de Baiona, un reconocimiento «tardío e cínico» por parte de la Xunta del «fracaso» de la última concesión. El exalcalde y portavoz de la formación, Carlos Gómez, exige explicaciones al Gobierno gallego sobre la situación. Reclama conocer «canto carto público se vai levar Lugove por rescindir o contrato» y en que condiciones se cancela la concesión.

Gómez recuerda que fueron más de 1.000 las reclamaciones que recibió el servicio en los primeros meses de ejercicio de Lugove y culpa al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña de «calar para non confrontar co seu partido». «A súa única proposta para mellorar o servizo foi una aplicación móbil para saber se perdiches o bus mentres máis do 30% da poboación supera os 65 anos», lamenta.