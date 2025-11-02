Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La poesía encuentra su lugar en el Paseo da Corredoira

D. P.

Tui

El Paseo da Corredoira de Tui acoge una exposición de ocho poemas de autores y autoras vinculados con la ciudad. La muestra, titulada «Tui en Letras», está organizada por la Biblioteca Municipal de Tui y busca acercar la literatura a los vecinos en el espacio público.

En concreto, los poemas corresponden a diferentes épocas y estilos y ofrecen diferentes miradas sobre la ciudad tudense, su territorio y sus gentes.

Entre las composiciones, se encuentra un poema de Golparro sobre la romería de San Teerson; un poema que Eugenio de Castro dedica al paisaje tudense; el poema que el obispo Manuel Lago escribe desde las tierras de Burgo de Osma o los poemas de María Xosé Queizán, sobre el contrabando en la frontera. Otro de Manuel Rivas sobre sus vivencias en el Baixo Miño; de Marga do Val sobre las monjas de clausura; de Emilio Álvarez Blázquez, sobre la tierra de Tui y de Samuel Solleiro con su particular semblanza.

