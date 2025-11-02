La poesía encuentra su lugar en el Paseo da Corredoira

El Paseo da Corredoira de Tui acoge una exposición de ocho poemas de autores y autoras vinculados con la ciudad. La muestra, titulada «Tui en Letras», está organizada por la Biblioteca Municipal de Tui y busca acercar la literatura a los vecinos en el espacio público.

En concreto, los poemas corresponden a diferentes épocas y estilos y ofrecen diferentes miradas sobre la ciudad tudense, su territorio y sus gentes.

Entre las composiciones, se encuentra un poema de Golparro sobre la romería de San Teerson; un poema que Eugenio de Castro dedica al paisaje tudense; el poema que el obispo Manuel Lago escribe desde las tierras de Burgo de Osma o los poemas de María Xosé Queizán, sobre el contrabando en la frontera. Otro de Manuel Rivas sobre sus vivencias en el Baixo Miño; de Marga do Val sobre las monjas de clausura; de Emilio Álvarez Blázquez, sobre la tierra de Tui y de Samuel Solleiro con su particular semblanza.