El «pickleball» llega al Baixo Miño

El Baixo Miño cuenta desde hace unos días con la posibilidad de practicar un nuevo deporte: el pickleball, que llega a la comarca de la mano del Club Pickleball Baixo Miño . Este nace en Tomiño, con el objetivo de impulsar en la zona este deporte de pala que combina algunas dinámicas del tenis de mesa, bádminton, tenis o pádel.

La presidenta del club, Begoña Garrido, cuenta a FARO que la gran diferencia del pickleball es que «no es necesario hacer tanto esfuerzo físico y es menos lesivo que otros deportes como el tenis o el pádel; es un ejercicio que pueden hacer personas jóvenes o gente mayor, no hay límite».

El ritmo de juego es ágil pero menos exigente físicamente que otros deportes de pala, principalmente cuando se juega en pareja, lo que lo hace ideal para personas de cualquier edad o condición física. Por el contrario, de forma individual requiere de mayor esfuerzo.

La creación del club tiene un origen personal y transfronterizo. Tal y como cuenta la presidenta , «tanto yo como mis hermanos comenzamos a practicar este deporte en el Club de Viana do Castelo, donde mi hermano Nacho es entrenador». «Nos dimos cuenta que en la zona del Baixo Miño no existía ningún sitio donde poder practicar este deporte, y encontramos en el pabellón de Goián el sitio ideal, debido a su proximidad con el país vecino». Aunque en Portugal el deporte también es emergente, la presencia de personas extranjeras ha ayudado a difundirlo.

El Club Pickleball Baixo Miño se presentó oficialmente el pasado 25 de octubre con una jornada de puertas abiertas en la Praza do Seixo de Tomiño. Durante todo el día, fueron muchas las personas que se acercaron a probar, o practicar, el deporte en las cuatro pistas habilitadas para la ocasión.

Desde la inauguración, el club desarrolla sus actividades en el pabellón de Goián durante tres días a la semana. Así, las personas que deseen jugar pueden hacerlo, poniéndose en contacto con el club, los martes de 17.30 a 20.30 horas, los jueves de 18.30 a 20.30 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.

«Cualquiera puede venir a jugar o recibir clases al pabellón. Además, no es necesario llevar pala ni pelota, el material lo pone el club, así que solo hay que traer ganas de pasarlo bien» explica la presidenta.