Pazos de Borbén revisa la concesión del tanatorio municipal tras detectar varias deficiencias

El Concello de Pazos de Borbén anunció una revisión del contrato de concesión del tanatorio municipal tras detectar varias deficiencias y posibles incumplimientos. El alcalde, Luciano Otero, explica a raíz de una inspección sanitaria realizada recientemente en las instalaciones se detectaron numerosas deficiencias relacionadas con la limpieza, la seguridad y el mantenimiento general. Ante esta situación, el gobierno local abrió un expediente y comprobó que la empresa concesionaria podría llevar años incumpliendo varias de las obligaciones establecidas en el contrato, tanto en el mantenimiento del inmueble como en el pago de las tasas anuales al Concello.

Otero justifica que esta revisión «é necesaria para garantir a legalidade e o correcto funcionamento dun servizo público tan sensible como é o tanatorio municipal» . Además, informó que ya se dieron las instrucciones oportunas a la Secretaría Municipal para analizar en profundidad la documentación y determinar la situación jurídica de la concesión.

«O Concello actuará con total respecto á legalidade e á presunción de inocencia, pero tamén con firmeza para defender os intereses de todos os veciños e asegurar unha xestión transparente dos recursos municipais», puntualiza el regidor. Por último, señala que desde la llegada de AV al gobierno local trabajan intensamente para corregir «situacións irregulares» que se arrastraban de etapas anteriores.