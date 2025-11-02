Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oia acoge la unidad de donación de sangre

D.P.

Oia

La unidad móvil de donación de sangre visitará Oia el próximo jueves 6 de noviembre. El servicio estará disponible junto al edificio del Ayuntamiento en horario de 16.15 a 21.00 horas. Las personas que deseen participar, deberán llevar su tarjeta de donante, su DNi o un documento identificativo similar.

