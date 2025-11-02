Nigrán ofrece cine gratis para niños y mayores cada semana

Los multicines de A Ramallosa abren una nueva etapa para la actividad cultural de Nigrán. No solo se han convertido ya en la sede del Cine Club Val Miñor Alice Guy, sino que acogerán proyecciones semanales gratuitas pensadas para la tercera edad y para los más pequeños. El Concello quiere aprovechar la reciente adquisición de las salas para «poñelas a pleno rendemento» como alternativa de ocio este invierno. Los jueves se pondrán películas clásicas para los adultos y los sábados se ofrecerán sesiones dedicadas a los niños. En ambos casos a las 18.00.

La programación para los mayores comenzará este jueves, día 6, con toda una obra maestra, «Cinema Paradiso», dirigida por Giuseppe Tornatore en 1988 y ganadora del Óscar al mejor film de lengua no inglesa. El jueves siguiente, el día 13, los asistentes podrán disfrutar de «Casablanca», una de las cintas mejor valoradas de la historia del cine, dirigida por Michael Curtiz en 1942 y ganadora de tres Óscar.

Propuestas del público

Durante ambas sesiones, el Concello pedirá al público que formule por escrito sus peticiones para ir configurando la programación de cara a las siguientes semanas. El gobierno municipal sondeará asimismo las preferencias de los usuarios del Centro Municipal de Enfermidades Neurodexenerativas de Panxón que acuden a talleres de envejecimiento activo o a los del centro social de Vilaméan.

Los penúltimos jueves de cada mes, como es habitual, el Cine Club Val Miñor Alice Guy, ofrecerá una película seguida de coloquio con el profesor de Historia del Cine Alfonso Castaño.

Las sesiones infantiles arrancaron ayer con la película de animación «Coco» y en las siguientes semanas se proyectarán filmes propuestos por el órgano de participación juvenil del Concello, la llamada «Xeración Xa», que ha elaborado ya un listado con 25 películas que se irá ampliando. Entre ellas, figuran algunas como «Un monstruo viene a verme», «Matilda», «La familia Benetton» o «Los chicos del coro».

El programa incluirá únicamente películas fuera de la cartelera actual y se han elegido días entre semana para evitar interferir con la actividad del cine Imperial, uno de los pocos históricos que quedan en la provincia. «O obxectivo é que os maiores teñan unha actividade de ocio nun día laborable no inverno e que eles mesmos elixan o que lles gustaría ver na gran pantalla, xa que temos a sorte de contar cun marabilloso cine como o Imperial para ver cine independente de actualidade nas fins de semana», indica el alcalde, Juan González, que se refiere también a los pequeños de la casa. «O inverno tamén é moi longo p ara eles, con moitos días de choiva así que pensamos que as tardes de cine dos sábados poden ser un plan inmellorable».