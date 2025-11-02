Mos pone el ojo en la violencia invisible para conmemorar el 25-N

El Ayuntamiento de Mos hizo pública la programación de las actividades conmemorativas de 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año llevarán en la localidad el lema «Abre los ojos a las violencias invisibles». La campaña busca sensibilizar al vecindario sobre aquellas formas de violencia más sutiles pero igualmente perjudiciales, como el control del móvil, los celos, o la violencia psicológica y económica.

Durante el mes de noviembre se desarrollarán diferentes acciones de sensibilización, formación y participación ciudadana, dirigidas tanto a la comunidad educativa cómo a la población general y al personal municipal.

Además de la reunión de la Mesa Local contra la Violencia de Género, el miércoles 19 y viernes 21 de noviembre se celebrará en el IES de Mos el Foro-debate «Hay salida gracias a ti», una actividad de la Dirección Xeral contra la Violencia de Género destinada al alumnado de 3º de la ESO.

El martes 25 de noviembre tendrá lugar el acto central de la campaña, con un taller de sensibilización en el IES de Mos para el alumnado de 1º y 2º de la ESO. Al final, se realizará un mural colectivo de 25 metros en el que participarán estudiantes y vecindario, con dibujos y mensajes contra la violencia machista. A las 12.00 horas se procederá a la lectura del Manifiesto Institucional y al minuto de silencio por las víctimas.

El jueves 27 de noviembre se celebrará una jornada de formación para el personal municipal, centrada en el uso del lenguaje inclusivo y no sexista y en el protocolo de actuación ante posibles situaciones de violencia de género. La formación se desarrollará en dos turnos (de 9.30 a 11.30 y de 12.00 a 14.00) para garantizar la atención al público durante toda la mañana.

Ya el sábado 29 de noviembre, el Centro Dotacional de Torroso acogerá a las 20.00 horas la representación teatral «Sophie non é o meu nome de guerra», de la compañía Redrum Teatro, una propuesta escénica de gran carga emotiva que invita a la reflexión sobre la violencia y la identidad.

Banderolas de la campaña

Como acciones visuales de la campaña, se colocarán banderolas con imágenes alusivas a las «violencias invisibles» en las principales zonas del municipio —con especial presencia en Puxeiros y As Angustias, y también en las distintas parroquias—. Además, se realizará una performance artística con el mensaje «Abre los ojos a las violencias invisibles», en la que se emplearán cintas tipo policial para simbolizar el lazo que une y sostiene a la sociedad en la lucha contra la violencia de género.

De este modo, el Ayuntamiento de Mos reafirma su compromiso con la igualdad, la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, invitando a la ciudadanía a implicarse activamente en esta causa común.

Naciones Unidas invita este año para conmemorar el 25-N a unirse «para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas». Se considera así que la violencia contra la mujer en las plataformas en línea es, a día de hoy, una seria y rápida amenaza que pretende silenciar las voces de muchas mujeres, especialmente aquellas con una alta presencia pública y digital en ciertos ámbitos como la política, el activismo o el periodismo.