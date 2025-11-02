Mondariz aprueba su cuenta general con los votos de PP, PSOE y BNG

El alcalde de Mondariz, Pablo Barcia, sacó adelante la cuenta general de 2024 con el apoyo de su partido (PP) y también de PSOE y BNG, mientras que Alternativa por Mondariz se abstuvo.

Por esta razón, el regidor hizo pública la «grave incoherencia política» de este grupo que lidera el exalcalde Calis «ya que se trata de la liquidación económica de un ejercicio en el que desempeñaban el gobierno y manejaron el dinero público durante nueve de los doce meses del año».

«Todo Mondariz sabe que fueron unos nefastos gestores, pero no sabíamos que su incompetencia había llegado la tal punto que hasta sea admitida por ellos mismos que no son quien de votar a favor de su propia liquidación», ironizó el regidor, que agradeció el apoyo y la responsabilidad de PSOE y BNG.

Para Pablo Barcia, el problema de AxM es que está desubicado desde que «desertó de la Alcaldía tras realizar un único ejercicio de honestidad al admitir que no eran capaz de gobernar Mondariz», pero les reclamó «un poco de sentidiño».