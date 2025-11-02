Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos en una colisión de dos coches en la N-555 en Redondela

El accidente obligó a cortar el vial hasta evacuar a los heridos y retirar los vehículos de la calzada

Antonio Pinacho

Redondela

Un conductor resultó herido grave y otro leve al colisionar dos coches ayer por la mañana en la carretera N-555 (Redondela-Peinador). El accidente obligó a cortar el vial hasta atender al herido y retirar los vehículos de la calzada. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancias a centros hospitalarios. Los servicios de emergencias y la Policía Local actuaron para atender a los afectados y regular el tráfico.

Hace dos semanas hubo un accidente en este mismo vial en el que falleció un matrimonio por las graves heridas producidas tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban y colisionar contra un muro.

