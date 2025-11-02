Dos heridos en una colisión de dos coches en la N-555 en Redondela
El accidente obligó a cortar el vial hasta evacuar a los heridos y retirar los vehículos de la calzada
Un conductor resultó herido grave y otro leve al colisionar dos coches ayer por la mañana en la carretera N-555 (Redondela-Peinador). El accidente obligó a cortar el vial hasta atender al herido y retirar los vehículos de la calzada. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancias a centros hospitalarios. Los servicios de emergencias y la Policía Local actuaron para atender a los afectados y regular el tráfico.
Hace dos semanas hubo un accidente en este mismo vial en el que falleció un matrimonio por las graves heridas producidas tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban y colisionar contra un muro.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo