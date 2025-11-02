Cientos de personas se vuelcan con el «D’Gusta Porriño» en el primer día

La primera jornada de la Ruta de Petiscos y Tapas «D’Gusta Porriño» contó con cientos de personas en los 32 establecimientos participantes en esta nueva cita del calendario lúdico del municipio, «convirtiendo las calles de Porriño en un auténtico hervidero de ambiente, sabor y fiesta», según destacaron ayer desde el Concello.

Coincidiendo con la celebración del Samaín y con la víspera de festivo, la localidad vivió una noche llena de gastronomía, en la que vecinos y visitantes disfrutaron de las distintas propuestas culinarias ofrecidas por cada local participante.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó la «acogida multitudinaria y excepcional» de esta primera jornada, subrayando «la respuesta masiva del público y el esfuerzo de los hosteleros, que un año más demuestran su talento, creatividad y compromiso con la dinamización de nuestra villa». Añadió además que «el D’Gusta Porriño es ya una de las citas más queridas de nuestro calendario, y este primer día ha dejado claro que la gente tiene ganas de salir, compartir y disfrutar de nuestra gastronomía. Queda todo el mes por delante, y animamos a todos a seguir descubriendo los pinchos y tapas que nuestros locales han preparado con tanto cariño».

La ruta continuará durante todo el mes de noviembre, todos los viernes y sábados, de 19.00 a 23.00 horas, con petiscos a 1,50 euros y 1.000 euros en premios (un vale de 500 euros y diez vales de 50 euros) para los participantes que completen sus cupones.

Organizada por la Asociación de Hosteleros de O Porriño (Ahospor), con el patrocinio del Concello de Porriño y la colaboración de la Xunta de Galicia, esta cita promete convertir noviembre en un mes repleto de sabor, encuentros y buen ambiente en las calles de la villa.

La jornada inicial tuvo además un componente especial con la celebración del Samaín, que llenó el pabellón 2 de miedo, sustos, sorpresas y espectáculo.

Los más pequeños inauguraron por la tarde con un taller de elaboración y decoración de calabazas, seguido del esperado túnel del terror, decorado con motivos temáticos, iluminación especial, sonidos inquietantes y todo tipo de sustos.

Después llegó el turno del público adulto, que también pudo disfrutar de una versión adaptada del túnel del terror y, como broche final, del espectáculo performance del artista Pablo Méndez, que cerró una jornada de gastronomía, diversión y tradición.