Charla sobre el daño cerebral en A Guarda

El Concello de A Guarda acoge la charla «Aproximación al daño cerebral adquirido» impartida por Dano Cerebral Galicia. La conferencia tendrá lugar el martes 11 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Salón de Plenos de la Casa dos Alonso. La participación es gratuita, siendo necesaria inscripción previa en el teléfono 652 770653. La acción tiene por objetivo informar sobre las causas del daño, describir secuelas o concienciar sobre la prevención.