Charla sobre el daño cerebral en A Guarda
D.P.
A Guarda
El Concello de A Guarda acoge la charla «Aproximación al daño cerebral adquirido» impartida por Dano Cerebral Galicia. La conferencia tendrá lugar el martes 11 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Salón de Plenos de la Casa dos Alonso. La participación es gratuita, siendo necesaria inscripción previa en el teléfono 652 770653. La acción tiene por objetivo informar sobre las causas del daño, describir secuelas o concienciar sobre la prevención.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo