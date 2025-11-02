El Camiño de Cidadelle será un balcón a la ría con siete miradores

El Camiño de Cidadelle, en Chapela, se transformará en un balcón a la ría con la creación de siete miradores con áreas de descanso. Así lo aseguró ayer la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, que explica que el proyecto de reurbanización no se limitará a una nueva pavimentación, sino que será «unha reforma integral da vía cun novo deseño que favorecerá o tránsito de peóns, porá en valor as vistas panorámicas da zona e creará novas áreas de descanso que serán espazos de encontro para a cidadanía».

Esta zona residencial presenta actualmente una estructura urbana deteriorada, por lo que la actuación «suporá unha clara mellora na calidade de vida da veciñanza coa mellora das comunicacións no barrio, unha vía máis moderna e segura para os peóns e novos espazos públicos», indica la regidora. El gobierno local da así respuesta a una vieja demanda de los vecinos de la zona, después de rematar la primera fase de la Subida a Cidadelle en 2024. «Cumprimos o noso compromiso e melloramos a mobilidade e a seguridade desta vía, algo que a cidadanía levaba solicitando durante décadas», subraya Rivas, que recuerda que una de las prioridades de su gobierno era «transformar esta zona de Cidadelle para crear os espazos públicos que a veciñanza merece con esta segunda fase que inclúe a contorna do Centro Sociocultural». Se trata de un proyecto ambicioso en el que trabajan las concejalías de Urbanismo, que dirige Antonio Cabaleiro, y de Infraestruturas e Sostibilidade, a cargo de Roberto Villar.

El proyecto incluye la creación de siete miradores a lo largo de la vía que actuarán como zonas de descanso y puntos de encuentro para la ciudadanía. Estos espacios pondrán en valor el paisaje y las espectaculares vistas a la ría, además de contar con mobiliario urbano, arbolado y pérgolas. Se situarán en lugares estratégicos a lo largo del vial cada cien metros.

Ubicación

El primero de ellos será en el cruce con la Senda da Auga, que coincide con el trazado del Camino de Santiago, donde se dará prioridad a los peatones. El segundo de los miradores se ubicará a unos 80 metros, en la zona más horizontal del Camiño de Cidadelle. La tercera de las áreas de descanso estará junto a la fuente en un cruce de caminos. La cuarta de las plataformas se creará en la curva de enlace con el Camiño do Avispeiro. El quinto mirador conformará uno de los puntos más singulares, frente al centro Sociocultural de Cidadelle. El sexto será en el entronque de los caminos de O Cuco y A Quinta, donde se construirá otra zona de ocio con elementos vegetales. Por último, en la cota más alta del Camiño de Cidadelle se instalará el séptimo con una pequeña plaza junto al Camiño de Bruxa y la Estrada da Lamosa.