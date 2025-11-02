«Cafés en Igualdade» de O Rosal se centra en la pornografía

Los «Cafés en Igualdade» de O Rosal ponen el foco en la pornografía. La cita tendrá lugar el jueves 30 de noviembre a las 17.30 horas en el restaurante As Brasas. La charla correrá a cargo de la educadora social y agente de igualdad, Lucía Pereda, que hablará sobre la pornografía y su impacto en la juventud. La entrada es gratuita.