«Cafés en Igualdade» de O Rosal se centra en la pornografía
D.P.
O Rosal
Los «Cafés en Igualdade» de O Rosal ponen el foco en la pornografía. La cita tendrá lugar el jueves 30 de noviembre a las 17.30 horas en el restaurante As Brasas. La charla correrá a cargo de la educadora social y agente de igualdad, Lucía Pereda, que hablará sobre la pornografía y su impacto en la juventud. La entrada es gratuita.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo